رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر وغينيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تحديد موعد مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا في تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة.

وسبق أن تقدم الاتحاد المصري بطلب لـ"كاف" لتأجيل مباراته أمام غينيا التي كان مقررًا لها يوم 11 يونيو المقبل لتقام يوم 14 من الشهر ذاته، وذلك لارتباط الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل 4 يونيو، ثم تقام مباراة الإياب يوم 11 من الشهر نفسه في المغرب.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاء نصه كالآتي: "تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- كاف- بتحديد يوم 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وأضاف: “كما تضمن الخطاب إقامة مباراة غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب”.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول في مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا 2024 برصيد 9 نقاط في المجموعة التي تضم غينيا وإثيوبيا ومالاوي.