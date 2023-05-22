وكيلة مجلس الشيوخ: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مجد الدين بركات والمزكي من أكثر من 20 نائبًا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية مثل "اليونان- إيطاليا".

وتابعت: إننا اليوم بصدد حالة خاصة من النجاح تجسد بعمق ما نطمح إليه جميعًا في الجمهورية الجديدة، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة الدكتور محمد شاكر، تقدم لنا نموذجًا لما يجب أن يكون عليه الإنجاز من حيث السرعة والدقة والتميز، ولما يمكن أن تكون عليه النقلة النوعية المطلوبة، لتجاوز ما فاتنا على مدار عشرات السنوات السابقة.

2/ لقد تحول العجز الدائم في احتياجات مصر من الطاقة إلى فائض يقدره البعض بنحو 30% من الإنتاج، فهو إنجاز حقيقي بكل المقاييس، مكنّا من تجاوز الاختناقات في الاحتياجات الصناعية والزراعية والمنزلية وغيرها، خلال عدد محدود من السنوات.

3/ أيضًا لا بد من الالتفات إلى أن مصر قد أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة بعد أن تم تنفيذ خطط عملاقة لإقامة محطات جديدة وتطوير القائم منها وتجديد الشبكات والمحولات ثم الاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو اتجاه عالمي، حققت فيه مصر الريادة بإقامة عدد من أهم المشروعات العملاقة في قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما امتدت الإنجازات إلى الاتجاه للطاقة النووية والهيدروجين الأخضر، ما يعزز من موقع مصر حاليًا في هذا المجال.

4/ أمَا ونحن في خضم أزمة عالمية نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأدت لتزايد احتياجات أوروبا لمصادر الطاقة، وفي مقدمتها الكهرباء، نتطلع إلى أن تمثل مصر أحد المصادر الرئيسية لإمداد أوروبا بالفائض المتحقق لدينا، وأتوقع أن وزارة الكهرباء لديها استراتيجية متكاملة في هذا الشأن.

5/ أختتم حديثي بما يثير داخلى وداخلنا جميعًا مشاعر التيه والفخر، عندما نرى مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تضع مصر من بين أهم ثلاث دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر سوق للطاقة الكهربائية، كما تصنف الأداء المصري في قطاع الطاقة الكهربائية بأنه يتفوق على كل المتوسطات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يبشر بوجود فرص كبيرة لمزيد من التوسع والاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.