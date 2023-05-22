الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لعاطل يسرق بطاريات السيارات فى مدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة عاطل بالحبس سنة، تخصص فى سرقة بطاريات السيارات. 

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قد ضبطت أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزته بطارية سيارة "مجهولة المصدر" حال تواجده بدائرة القسم.

 وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابود" وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

وأقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية "ميكانيكي".

محكمة جنح مدينة نصر عاطل الحبس سنة سرقة بطاريات السيارات

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