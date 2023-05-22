الأطباء: حرصنا على استثمار أموال النقابة العامة وتحقيق أقصى عائد

أعلن الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عن فائض ميزانية النقابة خلال أعوام 2019 و 2020 و 2021 و 2022، حيث أفاد ان الفائض في عام 2019 هو 16,293,205 ، وعام 2020 المبلغ الفائض به 14,164,561 ، وفي عام 2021 المبلغ الفائض 41,818,929 ، وفي عام 2022 أصبح الفائض 43,123,807 جنيه.

وقال القاضي إن نمو الفائض يرجع لعدة أسباب؛ أولاً: حرصاً على إستثمار أموال النقابة العامة للأطباء وتحقيق أقصى عائد يتم الاستثمار في الودائع الآجلة و الحسابات ذات العائد المتميز وصناديق الاستثمار وكذلك السعي الدائم للحصول على أعلى عائد؛ وعليه أصبح عائد الاستثمار في البنوك أعلى إيرادات النقابة ويعد عاملا رئيسياً في زيادة الفائض.

وأضاف أن السبب الثاني هو نمو الفائض إيرادات لجنة القيد من رسوم القيد وإصدار الشهادات وتسجيل درجة الأخصائي والاستشاري والكارنيهات (إلخ) إحدى أكبر موارد النقابة، وتليها إيرادات لجنة المنشأت الطبية وتعد أحد أهم العوامل لزيادة الفائض سنويا.

وتابع: وثالثًا تعد الاشتراكات السنوية أحد أبرز موارد النقابة والتي تتحكم في مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء وفي هذا الشأن أكد القاضي علي أهمية قيام جموع الاطباء بدفع الاشتراكات السنوية بانتظام نظراً لأن الاشتراكات من أهم الموارد الرئيسية للنقابة وبها يتم زيادة معاشات الأطباء وتقديم الخدمات الأخرى الهامة للأطباء وأسرهم وناشد النقابات الفرعية في الاهتمام بهذا الأمر.

ورابعاً الإيرادات المتنوعة: والتي تلعب إيرادات فرع الاسكندرية وإيرادات المصايف وإيرادات لجنة الإسكان وإيرادات لجنة التعليم الطبي دورا في دعم فائض النقابة سنويا، مع الحرص علي زيادة الدعم المخصص للأطباء والإعانات من خلال اللجنة الاجتماعية، وإلغاء الدعم المخصص للرحلات والأنشطة الترفيهية الأخرى، ومن الأسباب أيضاً سعى إدارة النقابة العامة للاطباء دائما من خلال التحليل المالي بشكل مستمر لتخفيض المصروفات مقابل الإيرادات، كما تم تكوين لجنة مسئولة عن الضرائب وكان لها دورٌ كبيرٌ في المحاسبات الضريبية والاهتمام بالموقف الضريبي للنقابة، وحل مشاكل القضايا العمالية.

ونوه أمين الصندوق أن النقابة قامت أيضاً بدفع جزء من مديونية النقابة لاتحاد المهن الطبية وحرصت النقابة على استغلال الموارد في خدمة الاطباء بشراء وتجهيز استراحات فندقية للأطباء بالقاهرة بأسعار غير هادفة للربح كدخل للنقابة وخدمة في نفس الوقت للأطباء المغتربين.

كما أشار أيضاً إلى تطوير نادي الأطباء بالمحلة والتي تمتلك النقابة نسبة 53% وفي طريقنا من تطوير النادي الرئيسي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وكل هذا يأتي من حرصنا على تقديم خدمات اجتماعية بمستوى عالٍ للأطباء وأسرهم.