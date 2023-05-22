الحبس لمسئول خزينة شركة اختلس أموالها

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها برئاسة المستشار حسن فريد ، بمعاقبة "أحمد.ي"، مسئول خزينة، إحدي شركات التطوير العقاري بالحبس مع الشغل لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمدينة نصر.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي، كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر محمد طه.

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في سبتمبر 2022 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة مسئول خزينة إحدى شركات للتطوير العقاري اختلس أموالاً وجدت في حيازته قيمتها ثلاثمائة وثلاثون ألفا وثمانمائة واحد وثمانون جنيها وواحد وثمانون قرشا مسلمة إليه بسبب وظيفته کمسئول حزينة للشركة، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وكشفت شهادة مدير الشئون القانونية بالشركة بتضرره بصفته مدير الشئون القانونية لشركة لاقينا للتطوير العقاري من قيام المتهم بصفته مسئول الخزينة بها باختلاس مبلغ مالى ثلاثمائة وثلاثين ألفا وثمانمائة وواحد وثمانين جنيها وواحد وثمانين قرشا مسلمة إليه بسبب وظيفته كمسئول خزينة للشركة فاحتبسها لنفسه بنية تملكها، بصفته مسئول العهدة ومستلم الخزينة بموجب محضر استلام الخزينة في أغسطس 2022.

وشهد مجري التحريات بالقضية عميد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة.