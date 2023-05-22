الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تستطلع رأي أهالي الهجارسة وأولاد غريب

مياه سوهاج
مياه سوهاج

استطلعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج رأي بقريتي الهجارسة وأولاد غريب ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية المياه لتوصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن استطلاعات الرأي تهدف للتعرف على مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، حيث قام مسئولي التوعية بالشركة بإجراء 100 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

فيما أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن تأهيل  8 معامل مياه شرب وصرف صحى  للحصول على شهاده الايزو 17025 وتشمل المعمل المركزي للمياه والمعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي ومعامل مياه طما وطهطا وجهينة وجرجا ومعمل صرف صحى جرجا بتكلفة  تقديري تبلغ 2.4 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ان الحصول على تلك الشهادة يتطلب مجموعه الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة وان الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة في مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

إدارة التوعية الأماكن العامة الالتزام الإستطلاع التوعية والتثقيف الخدمات للمواطنين الخدمات المقدمة الشرب والصرف الصحي

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