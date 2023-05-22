الاتحاد البرازيلي يدعم فينيسيوس بعد تعرضه للعنصرية في مباراة فالنسيا

عبر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ورئيسه إدنالدو رودريجيز، عن دعمهما لفينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، بعد الإهانات العنصرية التي تلقاها اللاعب خلال مباراته أمام فالنسيا، معربًا في الوقت ذاته، عن استياءه من الواقعة والتي وصفاها بأنها "جريمة"، وأكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك فرحة حيث توجد العنصرية".

وأصدر الاتحاد البرازيلي، بيانًا نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "إلى متى سنعيش في القرن الـ21 مواقف مثل تلك التي شهدناها للتو مرة أخرى في الدوري الإسباني؟ إلى متى ستستمر الإنسانية في كونها مجرد متفرج وشريك في أعمال عنصرية قاسية؟ إلى متى نحتاج أن نتذكر أنها جريمة؟؟ إلى متى سنكافح من أجل اتخاذ مواقف ملموسة وفعالة داخل وخارج الملاعب؟ لا يوجد فرح حيث توجد عنصرية".

وأضاف: "فينيسيوس لديك كل الحب من كل البرازيليين، ليس أنت فقط، بل كل من عانى ويعاني من هذا المرض العالمي، وهو العنصرية.

وكان فينيسيوس، قد دخل خلال مواجهة فالنسيا أمس الأحد، في مشادات جانبية مع لاعبي الفريق المضيف ومشجعيه، قبل أن يخرج مطرودا بالبطاقة حمراء مباشرة بسبب الاعتداء على أحد لاعبي "الخفافيش".

وكان ريال مدريد، قد سقط في فخ الخسارة أمام مضيفه فالنسيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب (ميستايا)، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإسباني.