الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

1.830 مليار جنيه تكلفة تطوير وتنفيذ منظومة الصرف الصحي ومحطات المعالجة الصناعي بالعاشر

المهندس علاء منيع
المهندس علاء منيع

أعلن المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن خطة تنفيذ وتطوير المشروعات القومية بالبنية التحتية والصرف الصحي ومحطات المعالجة وتطوير المعمل وملحقاتها، وبلغت التكلفة الإجمالية لتطوير منظومة الصرف الصحي نحو 1.830 مليار جنيه الجاري تنفيذها بالمدينة. 

 

تفاصيل خطة تطوير وتنفيذ محطات الصرف الصحي بالعاشر 
 

وقال المهندس علاء منيع فى تصريحات لـ “الدستور”، إنه جاري تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي 100 ألف متر مكعب كل يوم والتي تخدم المنطقة الصناعية الثقيلة جنوب المدينة وجزء من المياه الواردة من مدينتي  بدر_ العاصمة الإدارية الجديدة، مطالبا الإدارة المباشرة بتنفيذ المشروع بتشغيل المعمل الخاص بالمحطة، وقد تصل تكلفة المحطة المعالجة للصرف الصناعي نحو 425 مليون جنيه.
 

وعلى صعيد آخر أفاد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جار تنفيذ أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحى والتى تخدم الأحياء السكنية بالمدينة، وقد تصل تكلفتها نحو  900 مليون جنيه. 



 

خطة تطوير الصرف الصحي محطات المعالجة 1 830 مليار جنية العاشر

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