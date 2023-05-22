نائب محافظ المنيا: توزيع درجات سؤالين بمادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية لغات

كلف الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مدير مديرية التربية والتعليم، بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الإعدادية للمدارس الرسمية للغات، وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربية عن النسخة الإنجليزية، وذلك في استجابة سريعة لشكاوى عدد من الطلاب وأولياء الأمور.

يأتي ذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات، وبناء على التوجيهات الصادرة إلى مديرية التربية والتعليم، حيث وجه حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بإحالة الموضوع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية، والتنبيه على رؤساء اللجان بالمدارس الرسمية للغات بإعادة توزيع الدرجات وتحقيق مصلحة الطلاب.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، قد أعلنت في بيان لها انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023، والتي بدأت السبت، وتستمر حتى الخميس المقبل، حيث أدى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية، السبت، في مادة اللغة العربية، فى سهولة ويسر، وانضباط كامل للجان الامتحانية.

وكان حمدى مصطفى محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة، قد تابع غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، وكذلك غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، حيث كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد أنهت كل استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2022-2023، وذلك بإعلان الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان؛ حفاظًا على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سُبل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأدائهم الامتحانات في يُسر.

ويؤدي 94 ألفا و363 طالبا وطالبة بمحافظة المنيا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 أمام 413 لجنة بـ 3 قطاعات، موزعة على 9 إدارات تعليمية.