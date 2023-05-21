"إثارة الخوف والفزع".. الباز يكشف حقيقة الرسائل المجهولة على هواتف المواطنين

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" حقيقة الرسائل المجهولة التي تأتي للمواطنين وتحذرهم فيها من أشخاص يدعون أنهم من وزارة الصحة من أجل التعقيم ثم يخدرون الناس من أجل السرقة.

وقال الباز خلال برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن وزارة الداخلية قالت إنه لم تستقبل أي بلاغ بأي واقعة مشابهة.

وأضاف: "وجدنا بالفعل أن هناك رسائل تُرسل للناس، ووجدنا أنهم يناشدون المواطنين بضرورة غلق أبواب المنازل جيدًا وعدم التعاطف مع أي شخص لا تعرفه تفاديًا لأي خلل يذكر، بالإضافة إلى عدم استعمال المصعد مع شخص غريب".

وأشار إلى أن تلك الرسائل وصلت إلى أشخاص كثيرة خلال الأيام الماضية، متابعًا: "الرسالة نفسها كانت توزع من حوالي سنة أو أكثر لأن بها اسم اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الذي أكد الخبر".

الباز عن الرسائل المجهولة: يتم تدوير الشائعات لتخويف وفزع الناس

وتابع الباز: "يتم تدوير الشائعات ويتقال فيها أي كلام، وفي ناس كثيرة تريد أن يعيش المصريين في حالة من الفزع" مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات تثير فزع وخوف المواطنين دون أن يكون لها أصل على الأرض.