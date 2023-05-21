الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العربي لحقوق الإنسان يطالب باعتبار 2024 عاما للأحزاب

عبد الجواد أحمد
عبد الجواد أحمد

طالب عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار عام 2024 عاماً للأحزاب المصرية دعما لدورها تطويرا لأدائها ودورها في الحياة السياسية.

وأوضح عبدالجواد أحمد خلال مداخلته بجلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أن مطالبته أمانه الحوار الوطني برفع  توصيته للرئيس، نابعة من سابق المبادرة الناجحة للرئيس السيسي لدعم دور المجتمع المدني الاهلي  عندما اعتبر عام 2022 عاما للمجتمع، والتي كان لها عظيم الأثر في أعاده الروح والثقه للعمل الأهلي في مصر سواء التنموي أو الحقوقي.

وأكد عبدالجواد أحمد، أن دعم الأحزاب هو الحل الأمثل للنهوض بدور الأحزاب السياسية ومواجهة التحديات التي انتهت إليها مناقشات جلسة المحور السياسي اليوم، وتفعيلا لدور الأحزاب في تطوير الحياة السياسية في مصر.

عبدالجواد أحمد المجلس العربي لحقوق الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي عاما للأحزاب المصرية الحياة السياسية

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