الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح أعمال الاجتماع الفني حول خواريزمات الكشف الاشعاعي

جريدة الدستور

ألقى د.سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الأحد، كلمة افتتاحية خلال الاجتماع الفني حول الخواريزمات المستخدمة في الكشف الاشعاعي والذي تستضيفه الهيئة لأول مرة في الفترة من 21 ـ 25 مايو الجاري، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي كلمته، توجه رئيس الهيئة بالشكر لفريق عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودهم في تقديم الدعم للدول المختلفة في مجال الأمن النووي ومواجهة التحديات المشتركة على الحدود. 

في هذا الشأن، تم التأكيد أن الهيئة على استعداد أن تقدم الدعم اللازم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول المختلفة بما لديها من إمكانيات تمكنها من أن تصبح نموذج رائد للهيئات الرقابية النووية.

ومن المقرر أن يقوم فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة لممثلي الدول المشاركة في الاجتماع القيام بزيارة لمقر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للتعرف على تجربة الهيئة الرائدة في مجال دعم الأمن النووي، وكذلك زيارة معامل الهيئة المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة.

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