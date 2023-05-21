الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الجمهور اقتحم الملعب".. مانشستر سيتى بطلًا للدورى الإنجليزى (فيديو)

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تسلم لاعبو مانشستر سيتي، لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، بعدما حسموه لصالحه للمرة الثالثة تواليًا والتاسعة في تاريخه.

وكان مانشستر سيتي قد حسم اللقب لصالحه، بعد خسارة منافسه أرسنال أمام نوتنجهام فورست، بهدف نظيف، أمس السبت.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف دون مقابل، سجله الأرجنتيني ألفاريز، على ملعب “الاتحاد”، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وعقب المباراة، اقتحم جمهور مانشستر سيتي أرضية الملعب، احتفاءً باللقب.

وعقب عودة جماهير مانشستر سيتي لمقاعدهم، دخل الموظفون بالنادي للملعب، ليتم تكريمهم بدعوة من إدارة النادي ومدرب الفريق بيب جوارديولا.

وتسلم لاعبو مانشستر سيتي الميداليات الخاصة بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، فيما صعد الألماني إلكاي جوندوجان قائد الفريق، لتسلم كأس المسابقة، وسط فرحة من زملائه والجهاز الفني للفريق.

مانشستر سيتى بريميرليج الدورى الانجليزى تشيلسى ارسنال

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