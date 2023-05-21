رئيس جامعة المنوفية يوقع بروتوكول تحالف الدلتا

وقع الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية بروتوكول تحالف الدلتا عن جامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر ورؤساء جامعات طنطا، والمنصورة، وكفر الشيخ، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة، إضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية "فرع دمياط الجديدة"، ومن القطاع الخاص؛ شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وشركة طنطا موتورز، وشركة سنابل الخير للحلول الزراعية، والذى تم اليوم بجامعة طنطا.

رحب رئيس الجامعة في كلمته بوزير التعليم العالي د.أيمن عاشور وقدم الشكر إلى د.محمود زكي رئيس جامعة طنطا علي الاستضافة، وأكد أهمية هذا التحالف المشترك الذى يعد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا لتحقيق استراتيجية التعليم العالي الوطنية والوصول بالجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، كما أكد رئيس الجامعة أهمية مشاركة هذه التحالفات الإقليمية مع المستفيد الاول وهو الأجهزة التنفيذية والقطاعات الاقتصادية في الإقليم وذلك في إطار رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس السيسي، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات الأكاديمية وتوفير فرص التدريب للطلاب والخريجين.