عميد "زراعة الإسكندرية" لـ"الدستور": مصر دون مجالس محلية لن تُحل مشاكل المواطنين

قال الدكتور طارق عقيعي، عميد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ورئيس سابق لمجلس الشعب المحلي بالمحافظة، إن الحوار الوطني مهم جدًا لكل المصريين، مؤكدا أن مصر دون مجالس محلية لن تحل مشاكل المواطنين، ولن تصل أصواتهم إلى المسئولين.



وأضاف في تصريح لـ"الدستور" على هامش جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني، أن هناك عوار قانوني في التمثيل المحلي، لافتا إلى أنه تقدم بالعديد من التوصيات وعلى تمام الثقة أن تُنفذ.

يأتي ذلك في ظل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات، وتعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة، والتي تتخصص في قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.