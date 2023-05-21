كيف تنجح "قطاع الأعمال" في استكمال تطوير "مصر للألومنيوم"؟ خبير يجيب

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن شركة مصر للألومنيوم تعد واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج الألومنيوم في العالم، مشيرا إلى أن عدة خطوات يجب اتخاذها لتحقيق النجاح في تطوير الشركة.

وأوضح البكري في تصريح لـ"الدستور" تلك الخطوات وهي كالآتي:

أولاً، يجب تحديد استراتيجية واضحة لتطوير الشركة، وتحديد الأهداف المحددة لتحقيق هذه الاستراتيجية. يتطلب ذلك دراسة الأسواق المختلفة وتحديد الفرص المتاحة لزيادة حصة الشركة في السوق.

ثانياً، يجب العمل على تحسين جودة المنتجات وتطوير تقنيات جديدة لزيادة كفاءة الإنتاج. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا، والتعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.

ثالثاً، يجب تحسين إدارة الشركة وتطوير مهارات العاملين فيها، وتحسين العلاقات بين القطاع العام والخاص، وذلك من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر للعاملين في الشركة.

رابعاً، يجب تحسين العلاقات مع المستثمرين والشركات الأخرى، من خلال إنشاء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال، وتحسين القدرة على التسويق والترويج للمنتجات.

خامساً، يجب العمل على تحسين البنية التحتية للشركة، والتركيز على تطوير سير النقل والاتصالات والطاقة، وتحسين البنية التحتية للإنتاج والتصنيع، والتأكد من توفير الموارد اللازمة للعمليات الإنتاجية.

وأوضح أنه يجب تحسين الشفافية والحوكمة في الشركة، وتحسين العلاقات مع المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتطبيقها بشكل فعال في جميع جوانب العمل في الشركة.

وأشار إلى أنه وفقا لوزارة قطاع الأعمال التي أعلنت أنه يجرى حالياً الاتفاق مع شركة إيه جي أي صاحبة أعلى إنتاج للألومنيوم في المنطقة للدخول في شراكة لإقامة المشروع، ويتم حالياً مناقشة أسعار الكهرباء ونسبة المشاركة وزيادة حجم إنتاج المصنع الجديد من 300 ألف طن إلى 600 ألف طن.

كما أوضح أنه وفقا للوزارة فأنه ستعمل الشركة على تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وزيادة طاقته الإنتاجية بمعدل 100 ألف طن سنوياً، وهناك مفاوضات مع بعض الشركات العالمية لضخ الاستثمارات اللازمة.

وأكد أن قطاع الأعمال أعلنت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة فى المجال لتصنيع مولدات الطاقة الكهربائية من الرياح بما فى ذلك إنشاء شركة لصيانة وحدات التوليد وتصنيع الأعمدة والحوامل الخاصة بالتوربينات.