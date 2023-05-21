أليجرى يحسم الجدل حول مستقبله ويؤكد استمراره مع يوفنتوس الموسم المقبل

أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، بقاءه في الموسم المقبل ليحسم الجدل حول مصيره مع النادي.

وخرج اليوفي خالي الوفاق للموسم الثاني على التوالي مع أليجري، بعدما ودع المنافسة على جميع البطولات.

وقال أليجري، في المؤتمر الصحفي اليوم لمواجهة إمبولي، غدًا، عن مستقبله مع الفريق: "أنا باقٍ بنسبة 100%".

وأضاف: "لا أعلم، أنا لست في عقول الآخرين ولا أعلم ماذا يفكرون، لا يسعني إلا أن أقول ما هو خياري، ثم سنرى الباقي، يجب أن نركز على الدوري ونهاية الموسم ثم سنرى ما إذا كان يوفنتوس سيشارك في الكئوس أم لا، ستقوم الإدارة بعد ذلك بإجراء تقييماتها، علينا مواصلة العمل لمدة 15 يومًا".

وأضاف: "يتعين علينا داخل الملعب أن نفعل ما طُلب منا القيام به، وهو إدخال يوفنتوس في المراكز الأربعة الأولى للعب في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، سيتيح لنا النصر غدًا أن نكون من بين المراكز الأربعة الأولى رياضيًا، ثم لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث للأمور الأخرى".

ماسمليانو أليجري وقّع على عقد مدته 4 سنوات مع يوفنتوس في 2021، وأنهى الموسم الماضي مع يوفنتوس بدون ألقاب للمرة الأولى منذ 11 عامًا.