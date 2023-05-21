REN21: إصدار تقرير الطاقة المتجددة والاستدامة في يوليو 2023

الأحدث على مستوي نظم التحول للطاقة النظيفة

أعلنت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين REN21، عن موعد إصدار تقرير الطاقة المتجددة والاستدامة في يوليو 2023، والذي يتضمن الفوائد والضغوط التي قد يؤديها نشر مصادر الطاقة المتجددة على البيئة ورفاهية الإنسان.

وأوضحت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين REN21، أن التقرير يعتمد على نهجنا التعاوني المميز - الذي يجمع الأصوات المتنوعة المشاركة في النقاش الحالي - ويعتمد على جمع البيانات من مصادر جماعية من خلال مجتمع REN21 وعلى مراجعة الأقران الخبراء.

ولفتت REN21 إلى أن التقرير يستهدف ثلاثة جوانب مترابطة للاستدامة: يستكشف القسم الأول: منافع وضغوط مصادر الطاقة المتجددة على النظم الإيكولوجية، بما في ذلك استخدامات الأراضي والمياه، والتنوع البيولوجي والصحة، والتنافس على الموارد (العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة).

بينما يفحص القسم الثاني: القضايا المتعلقة بمواد الطاقة المتجددة، بما في ذلك المواد غير المتجددة مثل المعادن والأتربة النادرة، فضلاً عن إمكانيات البيئة الصناعية والبدائل التكنولوجية والدائرية.

ويتناول القسم الثالث: المسائل الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بانتقال الطاقة من منظور عدالة الطاقة، بما في ذلك توزيع التكاليف والفوائد (على سبيل المثال، الوصول / القدرة على تحمل التكاليف، والتمويل / الإيرادات، والوظائف / ظروف العمل)، وشمولية صنع القرار، وشواغل حقوق الإنسان (على سبيل المثال ، النوع الاجتماعي والجوانب الأصلية).

وأكدت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين REN21، أنه في كل قسم، يسلط REN21 الضوء على أحدث الأفكار من كل من العلم وأصحاب المصلحة الرئيسيين ، مدعومًا بالحقائق والأرقام. نشير أيضًا إلى الحلول التي تعرض دراسات الحالة والممارسات الجيدة وأمثلة على التعاون. تتخللها مربعات قصيرة حول موضوعات شاملة تتراوح من نماذج الأعمال والسياسات ، إلى التكيف مع تغير المناخ ، إلى مفاهيم مثل "الكفاية" ، والمبدأ الوقائي وحقوق الطبيعة. ويختتم التقرير بملخص للنتائج الرئيسية والأسئلة المطروحة