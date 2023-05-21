بعد اهتمام الريال وتوتنهام.. بايرليفركوزن يؤكد بقاء تشابى ألونسو الموسم المقبل

حسم نادي بايرليفركوزن الألماني بشكل رسمي مصير تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الموسم المقبل.

وأشارت التقارير الأسابيع الماضية إلى أن ريال مدريد وتوتنهام مهتمان بالتفاوض مع ألونسو لبحث إمكانية تدريب أحدهما.

وأكد سيمون رولفس المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني أنه ليس لديه أي شك في أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو سيبقى مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال رولفس لمحطة "بيلد تي في" اليوم الأحد: "إنه مرتبط بعقد معنا، كذلك للعام المقبل، لقد قال بوضوح أنه يرى مستقبله معنا في الموسم المقبل أيضا".

وأشار رولفس إلى أن ألونسو "مدرب يحظى باهتمام" أندية أخرى.

وأوضح "كنا على قناعة بذلك عندما تعاقدنا معه، رغم أنه لايزال يفتقد للخبرات الكبيرة كمدرب، سعداء بوجوده معنا، وسيبقى الوضع هكذا لفترة، لا يساورني أي قلق على الإطلاق".

وتولى ألونسو تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، في أول مهمة له مع فريق ينافس بدوري الدرجة الأولى.

ويمتد عقد المدرب الإسباني حتى يونيو 2024، لكن تردد أنه يحظى باهتمام أندية كبرى.

ولدى سؤاله عن إمكانية تولي ألونسو تدريب بايرن ميونخ بعد أن سبق له اللعب في النادي البافاري، أجاب رولفس "بايرن لديه مدرب حقق بالفعل إنجازات رائعة خلال مسيرته".