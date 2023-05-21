نشاط فني سينمائي لنيللي كريم بـ3 أفلام جديدة.. أعرف التفاصيل

تعيش النجمة نيللي كريم حالة من الانتعاشة الفنية السينمائية خلال عام 2023 وتعود لجمهورها بثلاثة أفلام سينمائية دفعة واحدة وذلك بعد غيابها عامين عن السينما منذ أن قدمت فيلم الثلاثاء 13 والذي عرض في عام 2021.

ويرصد“ الدستور "في التقرير التالي الأفلام السينمائية التي تخوض بطولتها النجمة نيللي كريم وموعد طرحها بدور العرض السينمائي:

فيلم“ ع الزيرو”

وتصور النجمة نيللي كريم في الوقت الحالي مشاهدها الأخيرة ضمن أحداث فيلم“ ع الزيرو ”الذي تخوض بطولته برفقة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ويتبقى لنيللي كريم أيام قليلة وتنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم“ ع الزيرو ”بشكل كامل وتظهر خلال الأحداث بشخصية تدعى“ مريم”.

ويسعى فريق الفيلم بأكمله للانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز.

تدور أحداث فيلم" ع الزيرو "، في إطار أكشن اجتماعي، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على" دي جي "ويسمى حمزة وشهرته" دراجون "تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح“ دراجون ”واحدا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع في حب نيلي كريم، والفيلم يحتوي على العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم" ع الزيرو "، بطولة نيلي كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.



فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!"

تنتظر نيلي كريم إعلان موعد طرح فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" والذي من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية للجمهور في يوم 6 يوليو المقبل والذي يشارك في بطولته كل م محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه الدسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

وتدور أحداث فيلم فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" حول حسن، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، في أحد الأيام تعثر في رياضة غامضة مثل كرة القدم العمياء، وقرر بمكر أن يتظاهر بأنه رجل ضعيف البصر لينضم إلى فريق قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا.

فيلم برشامة

وتعاقدت الأيام الماضية النجمة نيلي كريم على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “برشامة” للمؤلف خالد دياب ومن المقرر أن تبدأ في تصويره عقب الانتهاء من تصوير فيلم“ ع الزيرو ”وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل استعدادا لانطلاق التصوير.

ويشارك النجم مصطفى خاطر في بطولة فيلم“ برشامة ”برفقة نيلي كريم وتدور أحداث الفيلم حول فكرة لجنة امتحانات الثانوية العامة والغش بين الطلاب في المدارس ويشارك في بطولة الفيلم كل من سيد رجب، محمد عبد العظيم، طه دسوقي وآخرون.