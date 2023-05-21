الجيش السوداني: اتفاق جدة لم يناقش أي أوضاع سياسية

وقعت القوات المسلحة السودانية في جدة، مساء أمس، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية مع"قوات الدعم السريع" بمدينة جدة.

وأوضح الجيش السوداني في بيان، اليوم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه وقع الاتفاق تقديراً لجهود الوساطة السعودية والأمريكية، وتخفيفا على المواطنين من تداعيات التمرد المشؤوم وتسهيلا للنواحي الإنسانية والحياتية لهم.

وأوضح البيان أن مدة وقف إطلاق النار قصير المدى سبعة أيام، تدخل حيز التنفيذ بداية من الغد في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء .

وأشار البيان إلى أن الاتفاق ينحصر على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت وإجراءات حرية تنقل المدنيين، وحمايتهم من العنف والانتهاكات التي ظلت تمارسها بحقهم " قوات الدعم السريع" منذ بداية اندلاع التمرد، بجانب إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية.

وأكد الجيش السوداني الالتزام بنص الاتفاق، معربا عن أمله في أن تلتزم "قوات الدعم السريع" بما جاء فيه.