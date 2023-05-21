مصر ترحب بتوقيع الأطراف السودانية على اتفاق هدنة لمدة أسبوع

رحبت مصر بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، : "ترحب مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع".

وتابع، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» :"أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة… ولو لأسبوع.. نأمل أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لوقف لإطلاق النار".