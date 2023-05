J&T Express وSF Express تتوصلان لاتفاقية للحصول على 100% من حقوق حصة Fengwang Express بـ1.183 مليار يوان صيني

أعلنت شركة (J&T Express) ، المزود العالمي للخدمات اللوجستية، اليوم عن أنها أبرمت اتفاقية نقل أسهم مع شركة (Shenzhen Fengwang Holdings Co., Ltd. "Fengwang Holdings") ، وهي شركة تابعة لشركة(S.F.Holding Co., Ltd.002352.SZ). شركة (J&T Express (Shenzhen) Supply Chain Co., Ltd.) التابعة لشركة (J&TExpress) سوف تحصل على 100٪ من حقوق أسهم شركة ( Shenzhen Fengwang Information Technology Co.,Ltd."Fengwang Information" ) مقابل 1.183 مليار يوان صيني.

تخضع هذه الصفقة للعديد من المتطلبات الأساسية، وهي فحص تركيزات التعهدات من قبل إدارة الدولة لتنظيم السوق، وتسوية مقابل المعاملة في الوقت المناسب وفقًا لاتفاقية نقل الأسهم.

خطت (J&T Express) خطوات كبيرة في قطاع التوصيل السريع للتجارة الإلكترونية منذ دخولها السوق الصينية في عام 2020. واستحوذت الشركة بنجاح على الأعمال السريعة لشركة (Shenzhen Fengwang Express Co., Ltd.) في الصين في أواخر عام 2021. شركة "Fengwang Express"هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Fengwang Information . تغطي شبكة Fengwang Express حاليًا 27 مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم في جميع أنحاء الصين، وتوفر خدمات عالية الجودة لعملاء التجارة الإلكترونية. في عام 2022، تجاوزت إيرادات Fengwang مبلغ 3.2 مليار يوان صيني. جودة خدمة الشبكة الشاملة مستقرة.

أعربت J&T Express عن التزامها باستمرار تحسين تجربة الخدمة كجزء من تركيزها على صناعة خدمات التوصيل السريع للتجارة الإلكترونية. سيعزز هذا الاستحواذ قدرات الخدمة المتكاملة لشركة J&T Express . من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة تطويرًا عالي الجودة للصناعة مما يسمح لها بزيادة ميزتها التنافسية في قطاع تسليم التجارة الإلكترونية والمساهمة في تطوير الصناعة عالي الجودة.

قالت S.F. إن موارد الجانبين مكملة لبعضها البعض، وهذا سيساعد في ضمان الانتقال السلس للصفقة. في المستقبل، يمكن أن تركز S.F. أكثر على تطوير أعمالها الأساسية مثل خدمات التوصيل السريع المحلية المتوسطة إلى الراقية، والخدمات الدولية السريعة، وخدمات سلسلة التوريد العالمية، وخدمات سلسلة التوريد الرقمية. وفي الوقت نفسه، ستواصل S.F. بناء منتجات وخدمات التوصيل السريع للتجارة الإلكترونية وتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في سوق التوصيل السريع الراقي.

نبذة عن J&T Express

شركة J&T Express هي مزود عالمي للخدمات اللوجستية، مع شركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة J&T Express سنة 2015، وتمتد أعمالها إلى 13 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر. وإذ تلتزم بمهمتها "الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة"، تلتزم J&T Express بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية أساسية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.

نبذة عن S.F.

S.F.هي أكبر مزود خدمات لوجستية متكاملة في الصين، ورابع أكبر مؤسسة توصيل سريع في العالم، تقدم خدمات سلسلة التوريد الشاملة المحلية والدولية من البداية إلى النهاية. في الوقت نفسه، بالاعتماد على قدرات البحث والتطوير العلمية والتكنولوجية الرائدة، تلتزم S.F. ببناء بيئة سلسلة التوريد الرقمية وتصبح رائدة في سلسلة التوريد الذكية العالمية. بعد سنوات من العمل المتفاني، اكتسبت S.F. سمعة كبيرة وشعبية في الصناعة، وأقامت صورة العلامة التجارية "السريعة والدقيقة والآمنة". وهي تأخذ بزمام المبادرة في قطاعات متعددة وتستمر في الريادة في الصناعة.