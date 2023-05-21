قتلي وجرجي في حادث تدافع خلال مباراة كرة قدم بالسلفادور

لقي 12 على الأقل مصرعهم وأصيب عدد غير محدد في حادث تدافع بملعب لكرة القدم في السلفادور مساء يوم السبت، حسبما ذكرت الحكومة المحلية في بيان نشره على موقع «تويتر».

وحسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية، فإن الحادث وقع ليلة السبت، أثناء محاولة عدد من المشجعون دخول ملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سلفادور، خلال مباراة جمعت فريقي أليانزا إف سي وكلوب ديبورتيفو فاس، في الدور ربع النهائي للدوري المحلي.

ومن جانبه، قال اتحاد كرة القدم في السلفادور في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: “يأسف الاتحاد السلفادوري لكرة القدم بشدة على الأحداث التي وقعت في ملعب كوسكاتلان”، كما يعرب عن تضامنها مع أقارب المتضررين والمتوفين في هذا الحادث".

وأضاف البيان، أن الاتحاد سيطلب على الفور تقريرًا عن الحادث.

وفي سياق متصل، أكد فرانشيسكو ألابي وزير الصحة السلفادوري، أن جميع المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يتلقون رعاية من خدمات الطوارئ، فيما أشار وزير الداخلية خوان كارلوس بيديغان، إلى أن فرق الدفاع المدني موجودة في الموقع لمساعدة المتضررين، مضيفًا أنه تم إرسال المئات من رجال الشرطة والجيش إلى الاستاد.

🔴 #AHORA | Tragedia en El Salvador por una estampida humana en un estadio de fútbol. Hay 9 muertes confirmadas y se temen varias mas. Uno de los portones de acceso cedió ante la presión de la gente.



⚠️ Imágenes sensibles.pic.twitter.com/71c6ra51GG — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 21, 2023

Los equipos de primera respuesta han hecho lo humanamente posible por salvar vidas, tras la estampida en el Estadio Cuscatlán.



La atención oportuna ha permitido que múltiples heridos reciban asistencia médica inmediata. pic.twitter.com/Lr17LsEcLb — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) May 21, 2023