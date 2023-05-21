التنمية المحلية: استرداد 1.6 مليون متر مربع بعد إزالة 6430 مبنى مخالفًا

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، والتي كانت قد بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة الـ21 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف، والذي أعدّته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى، خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها، والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالى 6430 حالة مبان مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، كما تمت إزالة 1445 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، كما تمت إزالة عدد 154 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 875 فدانًا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي قام بها السادة المحافظون والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ21، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مبان مخالفة هي محافظ البحيرة، حيث نجحت في إزالة 1480 حالة مبان مخالفة على مساحة 194 ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تمت إزالة 626 حالة مبان مخالفة على مساحة 123 ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التي نجحت في إزالة 393 حالة مبان على مساحة 77 ألف متر مربع.

بينما كانت أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة أسيوط التي قامت باسترداد 2176 فدانًا بإجمالي 123 حالة تعدٍ، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد 850 فدانًا من الأراضي الزراعية بإجمالي 426 حالة تعدٍ، وفى محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 506 أفدنة بإجمالي 23 حالة تعدٍ.

وطالب اللواء هشام آمنة، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقي مراحل الموجة الـ21 بكل حسم، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، موجهًا المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

ووجه اللواء هشام آمنة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة للتجهيز للمرحلتين الثانية والثالثة من الموجة الـ21، والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلًا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ21، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

جدير بالذكر أن الموجة الـ21 قد بدأت 29/4/2023 وتستمر حتى 14 يوليو 2023، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني للموجة اعتبارًا من 27 مايو الجارى وحتى 16 يونيو المقبل، وتستهدف إزالة حالات التعدي المتوسطة، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو المقبل.