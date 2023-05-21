خلال شهر ونصف.. The Super Mario Bros يحقق 1.2 مليار دولار

حقق الفيلم العالمي The Super Mario Bros نجاحا كبيرا للغاية على مستوى العالم بعد إطلاقه 5 أبريل الماضي حيث حقق أعلى إيرادات لأي فيلم على مستوى العالم خلال العام الجاري.

فيلم The Super Mario Bros

ووفقا لموقع “موجو بوكس أوفيس” العالمي المتخصص في إيرادات السينما العالمية، فإن إيرادات الفيلم حتى اليوم وخلال شهر ونصف من العرض حول العالم وصلت إلى 1.2 مليار دولار وهي إيرادات هائلة للغاية.

الفيلم تدور قصته في إطار من المغامرات والخيال، يُسافر سباك يُدعى ماريو عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه لويجي، وسرعان ما يخوض الثنائي العديد من المغامرات معًا على أمل إنقاذ أميرة.

واستطاع الفيلم أن يحقق إيرادات في مصر بداية من 19 أبريل وحتى اليوم إلى 5.5 مليون جنيها مصريا ضمن الإيرادات الهائلة التي يحققها الفيلم حول العالم خلال الفترة الماضية وينافس الفيلم عددا كبيرا من الأفلام المصرية والعالمية في شباك التذاكر المصري حاليا حيث تخطت الأفلام المتنافسة حاجة الـ20 فيلما في شباك التذاكر المصري.

الفيلم العالمي The Super Mario Bros بطولة كلا من كريس برات وتشارلي داي وأنيا تايلور جوي وجاك بلاك وسيث روجان وفريد أرميسين والفيلم ينتمي إلى أعمال الرسوم المتحركة والمغامرة والخيال بشكل كوميدي مختلف.