بينها "فنجان قهوة مع الخديوى" .. أبرز فعاليات التنمية الثقافية اليوم

"فنجان قهوة مع الخديوي"، أمسية ثقافية جديدة، من أمسيات صالون “حكايات العم قطامش” الشهري، والتي تعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

تتضمن أمسية “فنجان قهوة مع الخديوي”، حكايات وأسرار وطرائف ونوادر تروى لأول مرة عن مصر المحروسة والحياة فى القاهرة الخديوية منذ 150 عام منها: ظهور مشروب الشاى لأول مرة فى نهاية القرن 19 على يد الزعيم أحمد عرابى أثناء نفيه بجزيرة سيلان، وإرسال كمية منه لأسرته فى مصر، و(خناقة) تنتهى بشعر حلمنتيشى بين عبد الله النديم وخليل أغا كبير الخدم فى قصر الوالدة باشا أم الخديو إسماعيل.

يتخلل الصالون فواصل من أغانى فيلم "ألمظ وعبده الحامولى" من بينها: "يالى سامعنى قول إنت بايعنى ولا شارينى" لعادل مأمون، و"روحى وروحك" لوردة، أداء الفنان محمد وحيد.

ــ بيت الشعر يحتفى بذكرى “نازك الملائكة”

في سياق متصل، احتفالا باليوم العربي للشعر، والذى أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، يحتفل بيت الشعر العربي، فى السابعة مساء اليوم أيضا، بمرور مائة عام على ميلاد الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة.

يشارك فى الاحتفالية كل من: الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمى السفير العراقي فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، دكتور حسين هنداوى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأستاذ الفلسفة، الشاعر اليمنى دكتورعبد العزيز الزراعى، الإذاعية حكمت الشربينى، الشاعر عماد غزالى، الكاتب عمرو حجازى، بالإضافة إلى الشاعرة الشابة نيرة سعيد، وعدد من الشعراء والأكاديميين والفنانين.

تتضمن الاحتفالية قراءات شعرية، وقراءة لبعض قصائد نازك الملائكة، إلى جانب الحديث حول مسيرتها الشعرية وإلهامها للأجيال وإثرائها للأدب العربي حتى يومنا هذا، يتخلل الاحتفالية مشاركة الفنان مصطفى مهدي بعزف على آلة الكمان.

ــ فريق الكابتن يحيي ناشد بمركز الحرية للإبداع

وضمن الدورة الثانية عشر، لمهرجان الفنون المسرحية، يحتضن مسرح مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في الثانية ظهرا، العرض المسرحي “فريق الكابتن يحيي ناشد”، والذي يقدم فريق التمثيل بجامعة الإسكندرية، من إخراج وتأليف أحمد سمير.

ــ أهمية الحفاظ على آثارنا بقصر طاز

وفي السابعة مساء، تعقد بمركز إبداع قصر الأمير طاز، ندوة مفتوحة بعنوان “أهمية الحفاظ على آثارنا”، والتي يحاضر فيها الباحث دكتور حندوقة إبراهيم.