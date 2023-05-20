رفع 940 طن من المخلفات ونواتج التطهير على الطريق العمومي بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انطلاق حملة مكبرة تستمر على مدار أسبوع لرفع تراكمات المخلفات الصلبة ونواتج تطهير بالطريق العمومي على ترعة قريه ميت الصارم نطاق مركز المنصورة وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.



وقال إنه تم رفع 940 طن من المخلفات ونواتج التطهير على الترعة والطريق العمومي بالمنطقة بمشاركة 9 وحدات محلية على مستوى المحافظة.



وشارك بالإشراف على تنفيذ الحملة المكبرة بنطاق قرية ميت الصارم اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ونواب رئيس المركز.



وفي ذات السياق فقد استمرت اليوم أعمال استكمال المرحلة الثانية لرفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة والتجميل والتشجير بالمنطقة الصناعية بجمصة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والمستثمرين حيث تم زراعة 300 شجرة مثمرة و1000متر نجيل طبيعي بأنحاء المنطقة.



وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.



وباشرت الحملات أعمالها بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام المتابعة بمكتب محافظ الدقهلية ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة وخالد جلال مدير عام المركبات والدكتور عماد النجار مدير عام ادارة البيئة والدكتور مصطفى عنان مدير عام المنطقة الصناعية.

جاء ذلك بمشاركة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء شملت مراكز ومدن المطريه والجماليه ودكرنس ومنيه النصر واجا والمنصوره وحي شرق وحي غرب وميت سلسيل وذلك باشراف السادة نواب رؤساء هذه المراكز حيث تم الاستعانة بحفارات ولوادر وسيارات نقل قلاب حمولة 20 و10 طن وكذا معدات التدخل السريع لإدارة المركبات والصيانة بالمحافظه وجهاز نظافة وتجميل المنصورة.



وقال رئيس جهاز النظافة والتجميل، إن الأعمال شملت تقليم أشجار وتهذيب حشائش وترميم البردورات والجزر الوسطي وغسيل أرصفة ورفع مخلفات وأتربة وعمل أرصفة جديدة وغسيل الأشجار.