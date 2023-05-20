السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بلينكن": اتفاق جدة سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية التى يحتاجها الشعب السودانى

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، تطورات الأوضاع فى السودان.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي البرهان بالتحلي بالمرونة في المفاوضات الجارية في جدة، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية.

جاء هذا وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، في بيان لها، وفقًا لما نقلته فضائية سكاي نيوز.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن تحدث مع البرهان عن المحادثات الجارية في السعودية، وحثه على التحلي بالمرونة وروح القيادة.

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أعمال العنف في السودان، التي أدت إلى مقتل المئات وتشريد أكثر من مليون شخص.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الاتفاق في جدة سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

ولفت بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لا تتزعزع في دعمها للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني لحكومة مدنية، وسودان مستقر وديمقراطي.

مجموعة الدول السبع تدعو لإنهاء الأزمة في السودان

وفي وقت سابق من اليوم، دعا البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الكبرى «G7» التي عقدت في اليابان إلى تهدئة الأوضاع في السودان.

وشدد البيان الختامي للقمة على دعوة أطراف النزاع في السودان إلى إنهائه دون شروط مسبقة، مطالبين جميع الجهات الفاعلة في السودان باتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات.

وأكدت الدول السبع أنها تعمل على تعبئة ما يصل إلى 600 مليار دولار لتمويل البنى التحتية ومساعدة الدول حسب البيان الختامي.

وشهدت قمة مجموعة السبع المنعقدة على مدار 3 أيام في مدينة هيروشيما اليابانية تعبير الدول الأعضاء في المجموعة عن بالغ القلق حيال قضايا النووي الإيراني، والحرب الروسية الأوكرانية، وتنامي القوة العسكرية للصين عبر تعزيز ترسانتها النووية.

وزير الخارجية الامريكي مجلس السيادة السوداني البرهان السودان جدة

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