مدرب الوداد بعد التأهل إلى النهائي: لن نكون صيدًا سهلاً للأهلي

أبدى البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، سعادته بالصعود إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان الوداد قد فرض التعادل الإيجابي على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المدرب البلجيكي فاندنبروك، أن خبرات الوداد نجحت في الفوز على حساب صن داونز وتفوقت على حساب جودة اللاعبين، مشيرا إلى أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة للغاية.

ويرى مدرب الوداد أن نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي، هي أصعب نتيجة ممكنة مشيرا إلى أن فريقه تمكن في مباراة الإياب من تقليص المساحات أمام لاعبي صن داونز.

وتطرق البلجيكي للحديث عن مواجهة الأهلي في نهائي البطولة، مشيرا إلى أن فريق الوداد لن يكون صيدًا سهلاً على الإطلاق أمام المارد الأحمر.

وأكد على أن شخصية البطل دائمًا ما تظهر في المباريات الصعبة والحاسمة.