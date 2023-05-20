السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

تخوف من الذكاء الاصطناعي في الانتخابات الأمريكية وبريطانيا

انتخابات
انتخابات

حذر الخبراء التكنولوجيا من أن انتخابات العام المقبل في بريطانيا والولايات المتحدة يمكن أن تتميز بموجة من المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تنتشر الصور والنصوص ومقاطع الفيديو المزيفة العميقة بأمر من أسراب من روبوتات الدعاية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

صرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، مبتكر ChatGPT، أمام جلسة استماع في الكونجرس في واشنطن هذا الأسبوعأن النماذج الكامنة وراء أحدث جيل من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتلاعب بالمستخدمين.

وقال: "القدرة العامة لهذه النماذج على التلاعب والإقناع، لتقديم معلومات مضللة تفاعلية فردية هي مجال قلق كبير".

"التنظيم سيكون حكيمًا تمامًا: يحتاج الناس إلى معرفة ما إذا كانوا يتحدثون إلى الذكاء الاصطناعي، أو ما إذا كان المحتوى الذييبحثون عنه قد تم إنشاؤه أم لا. القدرة على وضع نموذج حقيقي.. للتنبؤ بالبشر، أعتقد أنها ستتطلب مجموعة من الشركات تفعل الشيءالصحيح ، والتنظيم والتعليم العام. "

قال رئيس الوزراء ، ريشي سوناك ، يوم الخميس إن المملكة المتحدة ستقود إلى الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. ازدادت المخاوف بشأنالتكنولوجيا بعد الاختراقات في الذكاء الاصطناعي التوليدي ، حيث تنتج أدوات مثل ChatGPT و Midjourney نصوصًا وصورًا وحتىصوتًا مقنعًا عند الأوامر.

حيث اعتمدت الموجات السابقة من روبوتات الدعاية على رسائل بسيطة مكتوبة مسبقًا تم إرسالها بشكل جماعي، أو مبانٍ مليئة بـ"المتصيدون المأجورون" لأداء العمل اليدوي المتمثل في التعامل مع البشر الآخرين، فإن ChatGPT وغيرها من التقنيات ترفع احتمالية التدخل التفاعلي في الانتخابات على نطاق واسع.

قال البروفيسور مايكل وولدريدج، مدير مؤسسة أبحاث الذكاء الاصطناعي في معهد آلان تورينج في المملكة المتحدة ، إن المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كانت مصدر قلقه الرئيسي بشأن التكنولوجيا.

وتابع "في الوقت الحالي فيما يتعلق بمخاوفي بشأن الذكاء الاصطناعي، فهو رقم واحد في القائمة، لدينا انتخابات قادمة في المملكة المتحدةوالولايات المتحدة ونعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي هي قناة قوية بشكل لا يصدق للمعلومات المضللة، لكننا نعلم الآن أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن ينتج معلومات مضللة على نطاق صناعي".

قال وولدريدج إن روبوتات الدردشة مثل ChatGPT يمكن أن تنتج معلومات مضللة مخصصة تستهدف، على سبيل المثال، ناخب محافظ في مقاطعات الوطن، أو ناخب من حزب العمال في منطقة حضرية، أو مؤيد جمهوري في الغرب الأوسط.

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