السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطة أمريكية تستهدف بها الصين وترفضها أوروبا.. ما الذي تحمله الأيام؟

جريدة الدستور

قال سلامة عطاالله، مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك مسافة كبيرة لاتزال موجودة بين الأوروبيين مع الولايات المتحدة بشأن التعامل مع الصين، معتبرينها مصلحة أوروبية.

وأضاف خلال مداخلة عبر الصوت والصورة بقناة "القاهرة الإخبارية": "الأمريكان يحاولوا الضغط حتى يتم عزل اقتصاد الأوروبيين عن الاقتصاد الصيني، وهذا مالايريده الأوروبيون".

وتابع: "ولكن الأوروبيون لا يستطيعون دفع فاتورة الغضب الأمريكي، ودائمًا يذهبوا إلى التوازنات في التصريحات".

وأكد المراسل أن البيان الختامي لمجموعة الدول السبعة، وتوفقوا في صياغته، ولكنه حمل عدة تناقضات ووجهوا عدة رسائل متناقضة على الهامش وقبل الوصول، وفي القرارات الأوروبية التي تعكس بأن الفجوة كبرة بين الطرفين، في التعامل مع الصين. 

مجموعة الدول السبعة القاهرة الإخبارية أمريكا الصين اوروبا

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