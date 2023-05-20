جونيور سامبو يقود الهجوم.. تشكيل الوداد لمباراة صن داونز فى أبطال إفريقيا

أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ما ميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الرابعة من عصر اليوم، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) بالعاصمة بريتوريا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وسيقود السنغالي بولي جونيور سامبو، هجوم الوداد في لقاء اليوم، إلى جانب كل من زهير المترجي، ومحمد أوناجم.

وتم الدفع بجونيور سامبو، بعد تمام شفائه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ذهاب نصف النهائي.

وجاء تشكيل الوداد المغربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أمين أبوالفتح، أرسين زولا، أيوب العلمود، يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران، رضى الجعدي، عبدالله حيمود

خط الهجوم: زهير المترجي، بولي جونيور سامبو، محمد أوناجم

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسيلتقي الفائز من مجموع المباراتين في الدور النهائي، مع الأهلي، الذي تأهل بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.