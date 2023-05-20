فيرمينو: فخور باللعب بجوار محمد صلاح وماني.. وليفربول المحطة الأفضل في مسيرتي

تحدث النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن مسيرته الكروية مع الريدز، قبل رحيله رسميًا عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان فريق ليفربول قد أعلن في بيان رسمي قبل أيام قليلة، رحيل فيرمينو عن صفوف الفريق رسميًا بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023، بجانب رحيل الثلاثي الغيني نابي كيتا والإنجليزيين جيمس ميلنر وأليكس أوكسليد تشامبرلين، عن الفريق.

فيرمينو يتحدث عن أفضل لحظات في مسيرته مع ليفربول

ونشرت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، تصريحات فيرمينو، قائلًا: "أحب فريق ليفربول والمدرب يورجن كلوب وزملائي والجماهير، سأشتاق لكل شيء هنا حقًا".

وتابع: "لقد كانت مسيرة جيدة وحققت فيها العديد من الإنجازات وتوّجت بجميع البطولات الممكنة، إنه فريق رائع وأتمنى له التوفيق دائمًا".

وأضاف: "أفضل هدف في مسيرتي؟ هدفي في مرمى باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2017، لقد أقيمت المباراة على ملعب "أنفيلد".

وأفاد: "بطولة دوري أبطال أوروبا صعبة بشكل عام، والفوز باللقب عام 2019 يعني الكثير بالنسبة لي، لقد واجهنا العديد من الفِرق القوية في هذه المسابقة".

وتابع: "ولكن المباراة التي شهدت إحرازي هاتريك في مرمى أرسنال هي الأفضل في مسيرتي بالتأكيد، لقد كانت مباراة رائعة".

وبسؤاله عن أفضل أسيست، أجاب فيرمينو: "كان لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي، لقد نجحنا في تسجيل هذا الهدف".

فيرمينو يُشيد بالثنائي محمد صلاح وساديو ماني

وعن شراكته مع نجمنا المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في أرض الملعب، أكد فيرمينو: "لقد كانت هذه الشراكة رائعة، أحب هذا الثنائي وأحببت اللعب معهما، كنا نتدرب يوميًا ونعرف بعضنا البعض جيدًا".

وواصل: "في المباريات كانت الأمور أسهل؛ لأننا اعتدنا عليها، نعرف بعضنا البعض بالنظرة فقط".

وشدد: "محمد صلاح وساديو ماني لهما مميزات، إنهما لاعبان عظيمان، وكنت فخورًا للغاية واستمتعت بكل دقيقة لعبناها سويًا، والألقاب التي حققناها معًا".

يذكر أن المهاجم البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى صفوف ليفربول في عام 2015، قادمًا من هوفنهايم الألماني، ليُنهي الآن مسيرة دامت 8 سنوات مع الريدز.

وخلال مسيرته مع ليفربول، نجح فيرمينو في التتويج بجميع البطولات الممكنة باستثناء لقب بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المنتظر أن يوّدع فيرمينو جماهير ليفربول، بعد مباراة الفريق أمام أستون فيلا، المقرر إقامتها اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد رود"، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.