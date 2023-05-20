السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين المرأة بحزب مستقبل وطن في الداخلة: الحوار الوطني يعبر بنا لبر الأمان (فيديو)

امينة المرأة بحزب
امينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالداخلة

أكدت هبة بدر سفينة، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، إن الشباب يطمح أن يكون متواجدا في الحوار الوطني الهادف الذي بدأ بتوجيهات القيادة السياسية لجمع الأفكار والرؤى في كل المجالات وعرضها على المتخصصين والعلماء والاقتصاديين للخروج من هذه الأزمة التي تؤرقنا جميعا، مؤكدة أن هذه الأزمة ستمر كغيرها من الأزمات التي واجهت الوطن وتصدى لها الجميع ومرت بسلام الله. 

وأضافت سفينة، أن مصر لديها الكثير من المقاومات التي تؤهلها للخروج بأقصى سرعة من أزمتها الاقتصادية التي لم تؤثر على مصر فقط، بل أثرت على كل دول العالم، ولكن مصر قادرة على تخطي أي أزمات تواجهها، حيث تمتلك بلادنا جيش قوي قادر على مواجهة أي تحديات عارضة على الوطن، وشرطة قوية تحمي جبهتنا الداخلية، ورئيس يمتلك مقاومات ورؤى وقرارات جعلت مصر في مقدمة الدول، ورغم كل التحديات التي تواجه وطننا الغالي مصر إلا أننا نستكمل بناء الجمهورية الجديدة التي ننتظرها منذ سنوات ونرى فيها الأمل.

وقالت بدر إن الحوار الوطني هو تكاتف لجميع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية لوضع حلول وإقتراحات في الوضع الراهن وفي ظل الازمات والتحديات التي تواجهها مصر للخروج بسلام من هذه الأزمات بعد عرض الآراء والافكار والمقترحات على القيادة السياسية التي لم تهدأ لحظة لوضع خطة زمنية للخروج من الأزمة الاقتصادية وعلى رأسها الإنتاج وتسهيلات الحصول على رخص تشغيل المصانع لبدء التصنيع والتصدير خارج البلاد وتقليل الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتج المحلي المصري.

وأكدت أن أفكار الشباب الواعي المثقف يستطيع اعضاء الحوار الوطني الاستفادة منها كفكر جديد مستنير متحضر يساعد في حل بعض المشكلات التي تواجه مصر للخروج بسلام من الازمة الاقتصادية في ظل التضخم العالمي الذي اصاب دول العالم وأثر الحرب الروسية الأوكرانية أيضا.

وبعثت هبة سفينة رسالة سلام ومحبة لأعضاء الحوار الوطني لإتاحة الفرصة أمام الجميع ولم الشمل وتكاتف جميع الأحزاب وأفراد المجتمع لوضع حلول جذرية تساعد في الخروج بسلام إلي بر الأمان. 

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