ختام امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بمدارس البحيرة

أنهى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمدارس البحيرة، اليوم، امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والتي بدأت يوم السبت ١٤/ ٥، واستمرت حتى اليوم، واستهدفت ١٢١ ألفًا و٤٨٧ طالبًا وطالبة قاموا بأداء الامتحانات داخل ٦٦٨ لجنة في ١٨ إدارة تعليمية، بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية "حوالي ١٦٣٠" طالبًا وطالبة داخل ١٨ لجنة و٣٩ طالبًا وطالبة من التربية الخاصة "صم وضعاف السمع - و١٥ طالبًا وطالبة من المكفوفين "داخل ٥ لجان" ٣٩ صم وضعاف سمع داخل أربع لجان و١٥ طالبًا مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور.

وأدى الطلاب امتحانهم اليوم، في مادة اللغة الإنجليزية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة، وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة نفذتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية ورؤساء الوحدات المحلية.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تمت متابعة سير الامتحانات على مدار أيامها وطوال فترة انعقادها بجولات ميدانية مكثفة والمرور على عدد من اللجان في الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وتوفير الأجواء الآمنة وتحقيق الانضباط والهدوء لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر مع استمرار أعمال تطهير ونظافة وتعقيم اللجان بشكل مكثف قبل وبعد انتهاء الامتحانات والعمل على تلبية احتياجات الطلاب والمراقبين.

كما تمت متابعة سير الامتحانات من خلال الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية والتى تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة داخل كل إدارة تعليمية.

وأشار إلى أنه قد سبق الامتحانات عقد لقاءات دورية مكثفة بمديرى عموم الإدارات ورؤساء اللجان بالإدارات للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب.

يأتي ذلك تفعيلًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتأكيدها المستمر على رفع درجة الاستعداد وتكثيف الجهود لإنجاح العملية الامتحانية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة، حيث تم إنهاء الاستعدادات واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة، كما تمت مراعاة المسافات البينية والتباعد بين الطلاب والالتزام بكثافة اللجان المقررة، وتم تجهيز غرف عزل فى حالة ظهور حالات مرضية وتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان وتأمين خطوط سير الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة أن الامتحانات سارت بشكل منتظم وشهدت استقرارًا وانضباطًا ولم ترد أى شكاوى أو اكتشاف أى مشكلات صحية لأى طالب، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى ولم يتم رصد أى معوقات أو أحداث طارئة على مستوى كل اللجان وذلك على مدار أيامها، وتم التعامل بحسم وإعمال القانون مع عدد من النماذج الغير ملتزمة بضوابط وقواعد سير الامتحانات سواء كانوا من الطلبة أو من الملاحظين، وذلك فى إطار محاربة كل صور الغش وأشكاله والمتسببين فيه داخل وخارج اللجان وتغليب مصلحة الطالب والحفاظ على السرية التامة وتجنب أى مشكلات أو معوقات فنية أو إدارية تعوق سير الامتحانات وتضر بمصلحة الطلاب، لافتًا أيضًا إلى أنه يتم متابعة أعمال الكنترول بشكل منتظم، وتم التأكيد على توفير كل التيسيرات لإجراء أعمال التصحيح فى أجواء مناسبة ومراعاة المعايير اللازمة من الشفافية والحرص وتوخى الحذر فى أعمال مراجعة ورصد الدرجات وتفادى أى أخطاء تضر بصالح أبنائنا الطلاب، موجهًا تحية شكر وتقدير لجميع القائمين بأعمال الامتحانات بنطاق المحافظة.