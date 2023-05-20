حبس المتهمين بسرقة حقائب السيدات بالمرج

قررت نيابة المرج ، اليوم السبت ، حبس المتهمين بسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين .

وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة بتكوين المتهمين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف .

وتبلغ لقسم شرطة المرج من سيدة وبصحبتها نجلتها ، وأقرت بأنه حال سير ابنتها بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المرج ، فوجئت بـشخصين يستقلوا دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قام أحدهم بخطف حقيبتها ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التواصل للمتهمين ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم الدراجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالى ، 4 هواتف محموله "مجهولة المصدر" ، سلاح أبيض .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب " فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة التحقيق .