السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة حقائب السيدات بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج ،  اليوم  السبت ، حبس المتهمين بسرقة حقائب السيدات  بأسلوب الخطف ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين .

وكشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة بتكوين المتهمين  تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف .

وتبلغ لقسم شرطة المرج من سيدة وبصحبتها  نجلتها ، وأقرت بأنه حال سير ابنتها  بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المرج ،  فوجئت بـشخصين يستقلوا دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قام أحدهم بخطف حقيبتها  ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التواصل للمتهمين ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم الدراجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم  مبلغ مالى ،  4 هواتف محموله  "مجهولة  المصدر" ، سلاح أبيض .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقروا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهم من متحصلات وقائع  سرقة بذات الأسلوب " فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة التحقيق .

ارتكاب الواقعة أسلوب الخطف التحريات الأمنية الدراجة السيدات

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