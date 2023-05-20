سيدة تتهم جد أبنائها باستغلالهم في التسول.. وتطالب بضم حضانتهم

تقدمت “مروة. س” سيدة لمحكمة الأسرة بزنانيري في الإسكندرية لرفع دعوى قضائية، طالبت فيها بضم حضانة أبنائها من طليقها تحت الرقم "5831" لسنة 2023، وذلك بعد تأكدها من قيام جدهم من والدهم باستغلالهم في أعمال التسول.

وقالت "مروة" في مستهل حديثها لـ"الدستور": “تم الطلاق منذ 3 سنوات تقريبًا، وأجبرني على التنازل له عن كل حقوقي وعلى أبنائي أيضًا مقابل الطلاق، ووافقت لكي أتخلص من الحياة المريرة التي عشتها معه، وخلال تلك السنوات، تمكنت من الحصول على فرصة عمل مناسبة، وكنت أتردد عليهم دائمًا وأشتري لهم كل متطلباتهم من مأكل ومشرب وملابس أيضًا، وكنت منتظرة أن تستقر أحوالي وأستطيع أخذ شقة إيجار قديم وإحضارهم للعيش معي رغمًا عنه”.

وتابعت الأم: “بالرغم من أن والدهم لم يهتم بأمرهم مطلقًا وتاركهم بمنزل والده طوال الوقت، إلا أنه يصطحب ابنه الأكبر وابنته للتسول معه في شوارع القاهرة، وبرغم تعبهم معه طوال اليوم، إلا أنه يرفض إطعامهم ويتحصل منهم على كل الأموال التي تمكنوا من الحصول عليها، بل ويتعدى عليهم بالضرب”.

واختتمت: “على الفور تواصلت مع والدهم ورويت له ما تردد من أبناءه لكن بلا جدوى ويبدوا وكأن لديه علم بما يقوم به والده، وأخبرني بأنه سيتزوج خلال شهور بسيطة وليس في استطاعته أخذ الأبناء عنده، فطلبت منه أن يعطيهم لي لكنه رفض ومنذ وقتها وهو رفض لي السماح برؤيتهم وانقطعت الاتصالات بيننا”.