السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

9 آلاف سائح إلى مرسى علم على متن 28 رحلة طيران.. اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، 28 رحلة طيران دولية، تُقل على متنها 9 آلاف سائح، وذلك ضمن 116 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم.

وأوضحت كشوف التشغيل لرحلات الوصول بمطار مرسى علم استعداد المطار لاستقبال 28 رحلة من عدة دول، بينها 9 رحلات من دولة التشيك، و10 رحلات من بولندا، و6 رحلات من إيطاليا، ورحلة من ألمانيا، كذلك رحلة من النمسا، ورحلة أخرى من بلجيكا.

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 116 رحلة تصل من 11 دولة أوروبية، أكثرها وصولًا من ألمانيا، ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

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