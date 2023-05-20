أحمد مبارك: هناك ضرورة لوجود مجلس قومى للحفاظ على الهوية المصرية

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهوية المصرية أهم ملفات الحوار الوطني وقد تكون أهم من ملفات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه الهوية، وأن العصر الجديد شكل انفتاحاً وهو ما يمثل خطر أكبر من خطر الاحتلال، فإنه لم يستطع أي محتل أو غاز تغيير الهوية المصرية لكن وجود الصراع الفكري ووجود وسائل مثل شبكة الإنترنت والموبايل قد يحدث انفصال حضاري.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني «الوصايا علي المال والهوية»، حيث تتناول الجلسة مناقشة "ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية.. أساس بناء الجمهورية الجديدة".

وأضاف مبارك، أن وجود قوى ودوائر معينة تستهدف الأمة بعد فشلهم في الحروب الاقتصادية وبعد فشلهم في زرع الإرهاب، أرادوا في النهاية ضرب الهوية المصرية من الداخل عن طريق زرع الفتن والصراعات الطائفية.

وأشار إلى أن الهوية المصرية هي أعظم من أي هوية في التاريخ، حيث تم تكوينها خلال مئات السنين وزرعت قيم جميلة داخل المواطن المصري، وأن الحضارة المصرية القديمة هي مهد الحضارة البشرية.

وأكد أن التعليم هو أهم أسس الحفاظ على الهوية، ويجب علينا الفخر بهويتنا لأن الهوية المصرية لا تصنع، وأن نقف لقوى الشر التي تريد طمس الهوية، موضحاً أن المدارس والإعلام والمسارح هي أهم أسس الهوية، ويجب أن يكون هناك 30% من البرامج التليفزيونية تتحدث عن التاريخ، وأيضاً يجب أن نقوي السينما والأفلام حتى يحب الناس بلدهم ويكونوا فخورين بهويتهم.

ولفت إلى أن ما يميز الهوية المصرية عن الهويات الأخرى أن هويتنا جزء من الحضارة العربية والإسلامية، والتفاؤل بالإرادة السياسية الجديدة بعد فتح قناة ثقافية ووثائقية جديدة وفتح كمية كبيرة من المتاحف المصرية واتفاق كل الحضور داخل الحوار الوطني علي أولوية موضوع الهوية.

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وجود مجلس قومي للحفاظ على الهوية المصرية.

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أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، وإيمان طلعت عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، ومصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني .