بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 12 شخصًا جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط ومعظمهم طلاب مدارس، إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع السكر بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة وتم نقلهم لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم “5916 ي س ر”، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مصنع السكر بقرية تونا الجبل في مركز ملوي.

علي الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 12 شخص معظمهم طلاب.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف كل من: حسين أحمد عبد الحليم 37 عاما، موظف بمستشفي أسيوط الجامعي، خميس مصطفي حسين 70 عاما، فلاح، سعودي نادي زكي 75 عاما، بالمعاش، أشرف سعودي نادي 50 عاما، موظف بشركة بترول، وأبنائه، مصطفي 10 سنوات، رائيل 7 سنوات، محمد 16 عاما، سما 13 عاما، وفايز عزت خميس 8 سنوات، أحمد عزت أحمد 9 سنوات، رهف عزت خميس 12 عاما، وشقيقها معاذ 14 عاما، وجميعهم طلاب، يقيمون في محافظة أسيوط، إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، ونزيف وجروح.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.