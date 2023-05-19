شيخ الأزهر يعود إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العُمرة

عاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أرض الوطن، بعد أن أدى مناسك العمرة.

وخلال الأيام الماضية انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي صور لفضيلة شيخ الأزهر خلال أدائه مناسك العمرة، وأيضا عدد من الصور داخل روضة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بالحرم النبوي في المدينة المنورة.

ونشرت صحيفة «صوت الأزهر» دعاء فضيلة شيخ الأزهر من داخل الروضة النبوية الشريفة، وجاء كما يلي:

«اللهمَّ يا حنَّان يا منَّان، يا قديم الإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غيّاث المستغيثين، يا كاشف الضُّر، ويا دافع البلوى، نسألك اللهم ألا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين، وأن تكشف عنا من الغلاء والبلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».