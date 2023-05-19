الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الأردن يدعو إلى دور عربى موحد لحل الأزمات

الأردن
الأردن

تحدث آية السيد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عن مشاركة الأردن في قمة جدة، مشيرة إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترأس الوفد الأردني بالقمة العربية في جدة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الأردن يدعو إلى دور عربي موحد لحل الأزمات، مؤكدة أن الأردن يحمل العديد من الملفات الساخنة على طاولة حوار قمة جدة.

وأضافت أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات الأردن بعد عمليات الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها أهل فلسطين.

وأشارت إلى أن اليوم نشهد كلمة الملك عبدالله الثاني حول ضرورة التكاتف العربي من أجل إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكدت أن القرارات العربية من المتوقع أن تكون حادة وصارمة أمام ما تقوم به القوات الإسرائيلية.

وتابعت: "أيضًا كان هناك حوارات حول عودة العلاقات الجيدة بين الأردن وسوريا" مشيرة إلى أن هناك نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين موجودين في الأردن.

القاهرة الإخبارية الأردن قمة جدة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العاهل الاردني

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