الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الفلسطيني يصل مقر انعقاد القمة العربية بجدة (فيديو)

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، لقطات ترصد وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مقر انعقاد القمة العربية بجدة.

وتنطلق أعمال القمة العربية الـ32، اليوم الجمعة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من القادة والملوك والرؤساء العرب، فيما يشارك الرئيس السوري، بشار الأسد، للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا، فضلًا عن مشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتنعقد القمة العربية تحت شعار «التجديد والتغيير»، حيث يناقش القادة العرب 32 مشروع قرار من قبل وزراء الخارجية العرب، ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع في السودان والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات الجارية في الدولة الليبية.

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