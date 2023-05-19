الكاتب الصيني مو يان يستخدم "شات جي بي تي" للتغلب على "قفلة الكاتب"

كشف الكاتب الصيني الكبير الحائز على جائزة نوبل؛ مو يان، عن أن روبوت الدردشة الخاص بالذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" ساعده في صياغة خطاب عن زميله يو هوا، لكنه نوّه بأن رواياته هي من كتاباته الخاصة.

استخدام شات جي بي تي

كان الكاتب الصيني قد صدم الجمهور في حدث أدبي يوم الثلاثاء عندما كشف أنه استخدم "شات جي بي تي" لكتابة خطاب يشيد بزميله المؤلف يو هوا، إذ كان من المقرر أن يقدم مو جائزة إلى يو في مركز شنغهاي للرقص خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لمجلة Shouhuo، التي لعبت دورًا مهمًا في تشكيل مشهد الأدب الصيني.

ووفقًا لما جاء في موقع scmp، قال مو يان: "إن هذا الشخص الذي حصل على الجائزة رائع حقًا، وبالطبع هو أيضًا صديقي العزيز، إنه غير عادي".

قال مو يان: قبل أيام قليلة، كان من المفترض أن أكتب إشادة له وفقًا للتقاليد، لكنني كافحت لعدة أيام ولم أستطع التوصل إلى أي شيء، لذلك طلبت من طالب دكتوراة مساعدتي باستخدام "شات جي بي تي".

وأضاف أنه أعطى طالبه قائمة بالكلمات الرئيسية بما في ذلك عناوين اثنين من كتب يو بالإضافة إلى عبارة "خلع الأسنان"، ربما إشارة إلى حقيقة أن "يو" عمل ذات مرة كطبيب أسنان.

كلمات مدح

وتابع مو يان: ليس من الواضح بالضبط كيف تم استخدام "شات جي بي تي"، ولكن من المحتمل أن يكون طالب الدكتوراة قد أدخل العبارات في النظام الذي أنشأ بدوره نصًا بناءً على المدخلات.

وقال مو: في لحظة، ولّد شات جي بي تي أكثر من ألف كلمة في مدح شكسبير.

في مقابل ذلك، شدد مو يان على أن كتاباته لا يعتمد فيها على وسيط خارجي، قائلًا: “عندما تكتب، فأنت شخص ما، وعندما تضع القلم ، فأنت شخص آخر” مضيفًا أن الكتابة أتاحت له استكشاف الهويات ووجهات النظر المختلفة غالبًا بطريقة أفضل من الواقع.

ظهرت لقطات فيديو عن الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مما أثار نقاشًا حيويًا.

أعجب الكثيرون بانفتاح مو على استكشاف التقنيات والأدوات الجديدة للمساعدة في العملية الإبداعية، وأعربوا عن تفاؤلهم بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الكتاب على توليد الأفكار وتحسين أعمالهم.