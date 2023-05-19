"التنسيقية" تنظم صالونًا حول قضايا المحور الاجتماعى فى الحوار الوطنى "الوصاية على المال والهوية"

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً حول قضايا المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول ملف "الوصاية على المال"، وتتناول مناقشة عدة محاور، منها؛ مفهوم الوصاية على المال، ولماذا يتجدد الجدل حول قضية الوصاية كل فترة؟، والمقترحات في قضية الوصاية على المال، وكيفية تنفيذها.

وتناقش الجلسة الثانية "ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية.. أساس بناء الجمهورية الجديدة"، وتتناول محاور أبرزها، الحفاظ علي الهوية الوطنية، والخوف من فكرة العولمة وطغيان الانترنت كمهدد للهوية، ومقترح إطلاق استراتيجية جديدة للثقافة والهوية.

يدير الحوار خلال الصالون، الإعلامية نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، والكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، وإيمان طلعت عضو التنسيقية، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وأحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكريمة الحفناوي ممثلة عن الحركة المدنية، واللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.