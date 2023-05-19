إزالة 598 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ21 بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية أنه تم إزالة 598 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ووفقًَا لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالموجة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 179 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة "مباني" بمساحة إجمالية 17907,50م2 ، و68 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط و17 سهمًا، فيما تم تنفيذ إزالة 194 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 23956م2، كما تم تنفيذ 87 متغير مكاني بمساحة إجمالية 7653,20 م، وإزالة 70 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 6047م2.

وشدد المحافظ على استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الإزالات الفورية لكل أشكال التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية؛ لضبط المخالفين في المهد وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.