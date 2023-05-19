محافظ القليوبية يترأس مجلس إدارة المناطق الصناعية ويؤكد دعم المستثمرين

ترأس اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بمقر ديوان عام المحافظة المنعقد بالجلسة رقم (50)، بحضور اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة ومديري مديريات الطرق والإسكان، ومديري إدارات المناطق الصناعية والاستثمار والتخطيط العمراني والبيئة والشئون المالية والتخطيط والكهرباء بالديوان العام والمكتب الفني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالمنطقة، وتناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات.

وأكد محافظ القليوبية، أنه في خدمة المستثمرين ولا يدخر جهدًا في تذليل المعوقات كون المستثمر عصب الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في الخدمات المقدمة لهم والقضاء على الإجراءات الروتينية، موجهًا رئيس جهاز المناطق الصناعية بعقد لقاءات دورية بهم للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم فى تطوير المنطقة لتصبح منطقة جاذبة للإستثمار، والمتابعة الدورية لكل القرارات المتخذة بالمجلس، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لضخ العديد من الموارد الذاتية لتعود بالنفع العام على المواطنين، وإحداث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار بالمحافظة.

وشدد محافظ القليوبية على بحث كل المعوقات التي تواجه المستثمرين وإعداد بيان تفصيلي للعرض على رئاسة مجلس الوزراء، لوضع آليات عمل مناسبة والتواصل المباشر مع الجهات المعنية للتعامل الفوري معها مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة وتشجيعًا للاستثمار وحفاظاً على حقوق المستثمرين.

وخلال الاجتماع ناقش الهجان ومجلس الإدارة عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى، وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

لافتًا إلى أنه تم الموافقة على عدد ١٣ طلب تغيير كيان قانوني و٦ طلبات تقسيط و٤ طلبات تغيير نشاط، بخلاف عدد من طلبات تعديل الارتفاع والتسويات المالية، كما تم مناقشة طلبات تقنين أوضاع عقود الإيجار بالمناطق الصناعية، ومن بين تلك الطلبات التي تمت الموافقة عليها الطلب المقدم من أحد المستثمرين بشأن الموافقة على تقسيط مبلغ رسوم التنازل على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات عن قطعة أرض بمساحة 3192.88 م² بمنطقة الشروق الصناعية.

كما وافق مجلس الإدارة على طلب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لأحد المستثمرين بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بشأن طلب تحديد بدء الإنتاج عن القطعة 1509، 1510، والذي يفيد أنه لا يجوز تحديد تاريخ بدء إنتاج لنشاط سبق تحديد بدء إنتاجه للشركة على موقع آخر والمرفق به شهادة بدء إنتاج في تاريخ سابق، كما وافق المجلس أيضا على حصول أحد الشركات على زيادة قيد ارتفاع إلى ١٨ م بدلًا من ١٢م؛ نظرا للاحتياج إلى التوسعة والتطوير وزيادة الانتاج، ووافق المجلس أيضا على طلب أحد المستثمرين، والذي يلتمس فيه الموافقة على سداد المبالغ المستحقة عليه على سنتين، على أن يتم السداد بمعدل قسط كل شهرين تيسيرًا عليه.

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بذلك الملف الحيوي والهام وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وعقد لقاءات دورية بهم؛ للتعرف على مطالبهم وتقديم التيسيرات اللازمة أمامهم، فضلاً عن توفير المناخ الجيد للتوسع في المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل للشباب فى المحافظة كون قطاع الاستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.