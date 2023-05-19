الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تبرز تفاصيل تعاون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع البنك الأوروبي

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا حول تعاون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي.

- تعاون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي

 

  • انطلقت المرحلة الثانية في فبراير الماضي.
  • تستهدف إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة للمستثمرين بالمنطقة.
  • تشمل خدمات إدارة الأراضي وخدمات الموافقة على المشاريع، بجانب خدمات تسجيل الشركات وتصاريح العمل للأجانب.
  • تدريب ورفع كفاءة رأس المال البشري العامل بالمنطقة.
  • الوصول إلى أفضل الممارسات المعمول بها في المناطق الاقتصادية عالميًّا.

 

يذكر أن التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم على عدد من الملفات من أهمها خدمة الشباك الواحد، ورقمنة جميع خدمات المستثمرين، والعمل على الرقمنة الكاملة للخدمات بالموانئ، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها نوفمبر الماضي.

قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس البنك الأوروبي تعاون تفاصيل اكسترا نيوز

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