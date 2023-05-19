الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحذير من تسونامى بعد زلزال بقوة 7.8 درجة فى المحيط الهادئ

تسونامي
تسونامي

قالت السلطات الأمريكية، إن زلزالًا قوته 7.8 درجة ضرب جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة  في المحيط الهادئ، قد أدى إلى تحذير من تسونامي.

وقال نظام التحذير من أمواج تسونامي الأمريكية، إن موجات تتراوح بين متر وثلاثة أمتار كانت ممكنة في فانواتو، بينما من الممكن حدوث أمواج من 30 سم إلى متر في فيجي وكيريباتي ونيوزيلندا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال قرب كاليدونيا الجديدة وقع على عمق 38 كيلومترا، فيما قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي، إن هناك تهديدًا لجزيرة لورد هاو قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت نيوزيلندا، إنها لا تزال تدرس ما إذا كان الزلزال يشكل أي خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على سواحلها.

زلزال تسونامي أمواج البحر المتوسط تحذير أمريكي لموسكو تحذير

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